7Levels z premierą „Castle of Heart”

Od momentu wprowadzenia Nintendo Switch na rynek (marzec 2017 r.), japońska konsola sprzedała się w nakładzie ok. 15 mln sztuk na całym świecie, wyprzedzając dotychczasowych liderów (Nintendo Wii oraz Sony PS4) i ustanawiając nowy rekord sprzedaży w pierwszym roku od dnia premiery. W Niemczech oraz we Francji Switch jest obecnie najszybciej sprzedającą się konsolą (łącznie ok. 2 mln sprzedanych urządzeń). Tendencja wzrostowa utrzymuje się także w USA (ok. 4,8 mln), gdzie w styczniu Nintendo odnotowało wyższą sprzedaż Switcha, niż Sony konsoli PS4.