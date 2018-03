UPC wycofało się z transakcji przejęcia Multimedia Polska

- Wycofaliśmy się z transakcji nabycia Multimedia Polska po tym, jak nie udało nam się dojść do porozumienia ze sprzedającymi co do zrewidowanych warunków handlowych transakcji, które uwzględniałyby obecne uwarunkowania regulacyjne i rynkowe. Pozostajemy pewni co do perspektyw biznesowych naszej działalności w Polsce i będziemy brać pod uwagę inne okazje do konsolidacji – brzmi komunikat przekazany nam dziś przez służby PR UPC Polska.