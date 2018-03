Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat zgodne z oczekiwaniami

W całym 2017 roku Grupa Cyfrowy Polsat wykazała 9,83 mld zł przychodu (wzrost o 1 proc. w porównaniu z 2016 r.), 3,62 mld zł EBITDA (spadek o 0,6 proc. rok do roku) oraz 945,2 mln zł zysku netto (wobec 1,02 mld zł rok wcześniej). Spadek zysku netto grupy to efekt wyższego podatku, który zapłaciła w minionym roku. Marża EBITDA (relacja EBITDA do przychodów) spadła do 36,8 proc. z 37,4 proc. rok wcześniej.