Vivid Games – akcje mocno drożeją

- Mając na uwadze, że w ciągu 6 miesięcy mają pojawić się trzy, duże tytuły, różnica pomiędzy tegorocznymi wynikami a ubiegłorocznymi powinna być znacząca. Te trzy gry to dla nas krok milowy. Buduje nam to fundament do kolejnych produkcji i ma przełożenie na nasz segment wydawniczy. Nasze oczekiwana względem gier są coraz wyższe. Nie idziemy na ilość, chcemy mieć silne portfolio - mówił w czwartek w programie Prosto z Parkietu szef Vivid Games, Remigiusz Kościelny.