Tamar Resources: Pierwszy węgiel z Krupińskiego pod koniec 2019 r.

Nie, aktualnie skupiamy się na Krupińskim. Tamar Resources powstał rok temu w celu realizacji projektów związanych z wydobyciem węgla koksowego w Europie. Bardzo szybko znaleźliśmy kopalnię Krupiński i szybko porozumieliśmy się z działającymi tam związkami zawodowymi, którym także zależy na wznowieniu wydobycia. Chcemy tu produkować 2,4 mln ton węgla rocznie i sprzedawać go na europejskim rynku. Z powodzeniem może on zastąpić surowiec importowany dziś do Europy chociażby z odległej Australii. To będzie także korzyść dla polskiego rządu, bo tak duża inwestycja to nowe miejsca pracy i przychody z podatków. Każda ze stron będzie wygrana. Mam nadzieję, że minister energii myśli tak samo.