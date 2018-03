Wybuch w czeskich zakładach PKN Orlen

Do tragedii miało dojść podczas prac prowadzonych przy jednym ze zbiorników, służących do gromadzenia paliw. Podczas jego czyszczenia nastąpił wybuch. W efekcie nastąpiło całkowite zniszczenie zbiornika. Na razie nie wiadomo, czy nastąpiły inne zniszczenia, w tym czy doszło do uszkodzenia instalacji rafineryjnych lub petrochemicznych. Nieznana jest też przyczyna eksplozji. Według służb biorących udział w akcji sytuacja została opanowania i nie wiążą się z nią dodatkowe zagrożenia dla pracowników i okolicznych mieszkańców.