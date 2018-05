Analitycy negatywnie o Rafako

Rekomendacja została wydana przy cenie 3,94 zł. Podczas środowej sesji za akcje Rafako płacono na giełdzie około 3,70 zł. Analitycy brokera zmienili swoje nastawienie do Rafako na negatywne po przegranej spółki w przetargu na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C. - Zgodnie z zapowiedziami rządu, będzie to ostatnia duża jednostka zasilana węglem, co nie rokuje dobrze dla spółki, gdyż oznacza mniejsze perspektywy w sektorze energetycznym. W naszej ocenie brak tego kontraktu w portfelu zamówień przyczyni się do ograniczenia skali działalności Rafako w najbliższych latach - uważają. Wpływ na pogorszenie sentymentu względem Rafako mają także niższe oszczędności kosztowe oczekiwane w wyniku wewnętrznej restrukturyzacji. Zgodnie z początkowymi zapowiedziami spółki, redukcja kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu miała osiągnąć około 20 mln zł w 2018 roku, jednak według szacunków analityków DM BOŚ, oszczędności znajdą się raczej w przedziale 10-12 mln zł.