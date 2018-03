Plast-Box sprzedaje więcej opakowań

Plast-Box większość swoich wyrobów sprzedaje na rynkach zagranicznych. W ubiegłym roku eksport stanowił 61,4 proc. ogółem wypracowanych przychodów. Produkty grupy wysyłane są m.in. do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Skandynawii oraz na Ukrainę i do Rosji. - Nasze produkty trafiają do renomowanych producentów sektora spożywczego oraz chemii budowlanej i gospodarstwa domowego na terenie niemal całej Europy. Działamy w branży opakowań z tworzyw sztucznych, a ta branża znajduje się w trendzie wzrostowym, który z pewnością utrzyma się przez kolejne lata. Tworzy to bardzo dobre perspektywy dla spółki Plast-Box - twierdzi Pawlak.