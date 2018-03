Trudniej ściągnąć spółki z giełdy

– Sprzedający chciałby otrzymać jak najwyższą cenę, a kupujący zapłacić jak najniższą. Zasada ta jest szczególnie eksponowana, jeśli nie można liczyć na dalsze relacje, czyli właśnie w sytuacji delistingów. Dodatkowym czynnikiem różnicującym korzyści po obu stronach jest fakt, że dla akcjonariusza większościowego wartość spółki po delistingu rośnie – inaczej by przecież tego nie robił, a dla mniejszościowego – niekoniecznie, bo nawet jeśli wartość spółki wzrasta, to pojawiają się problemy ze zbyciem akcji i ograniczany jest zakres ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, przez co korzyści ze wzrostu wartości spółki może nigdy nie zobaczyć – mówi Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Dodaje, że dlatego wprowadzono wymogi dotyczące ceny minimalnej, które mają zapewnić, aby akcjonariusz mniejszościowy nie był zmuszany do pozbycia się akcji poniżej ceny rynkowej. Dodatkową ochroną dla akcjonariuszy mniejszościowych jest konieczność podjęcia decyzji o delistingu przez WZA określoną większością głosów.