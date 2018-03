Bez kokosów, ale bezpiecznie

Niektórym pewnie uda się upolować lepsze odsetki, od 3 do 4 proc. w skali roku – tyle oferują Eurobank, Nest Bank, Idea Bank, PlusBank, mBank czy BGŻOptima. Jednak te propozycje są zarezerwowane tylko dla klientów spełniających określone warunki. Głównie chodzi o to, żeby przynieść do banku nowe środki, ale też założyć konto osobiste lub uruchomić aplikację mobilną. De facto stawki zdecydowanie wyższe od przeciętnych to promocje mające na celu przyciągnięcie nowych klientów i zachęcenie ich do skorzystania z określonych usług.