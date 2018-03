TOP 5 Kont oszczędnościowych. Marzec 2018 r.

Aż pięć banków gwarantuje na kontach oszczędnościowych odsetki na poziomie 2,5 proc. w skali roku. Alior Bank na nowym Koncie lokacyjnych (dla nowych środków do kwoty 100 tys. zł przez 4 miesiące), Getin Bank na Koncie Oszczędnościowym (dla nowych środków do 200 tys. zł przez 4 miesiące), eurobank na Rachunku Extra Zysk (dla środków do 30 tys. zł przez 3 miesiące), BGŻOptima na Rachunku Smart (dla nowych środków do 150 tys. zł do 26.04.2018 r.) oraz ING Bank Śląski na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w promocji „Bonus na Start"(dla nowych klientów deponującym do 100 tys. zł przez 4 miesiące).