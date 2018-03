Kolejne dotacje na innowacje Medinice

Niemal gotowym do sprzedaży produktem Medinice jest opatentowana innowacyjna elektronicznie sterowana opaska uciskowa Pace-Press, która może zwiększać komfort i bezpieczeństwo pacjentów np. po wszczepieniu rozrusznika serca. Poprzez właściwy ucisk ma zapobiegać powikłaniom krwotocznym po takim zabiegu. Dwa kolejne produkty są dużo bardziej zaawansowane technologicznie i służą do leczenia arytmii, a zainteresowanie nimi już wyraziły duże globalne koncerny medyczne. Elektroda MiniMax służy do ablacji przezskórnej i jako pierwsza na świecie jednocześnie pełni funkcję diagnostyczną i leczniczą. Nie ma więc potrzeby używania dwóch elektrod i dwukrotnego wprowadzania narzędzia do serca przez tętnicę udową. Ponieważ jednocześnie została wyeliminowana konieczność stosowania RTG (promieniowania rentgenowskiego), MiniMax ma nie tylko ułatwić przeprowadzanie zabiegów, ale również otworzy możliwość standardowego wdrożenia tej metody u chorych z ryzykiem onkologicznym i młodszym pacjentom w wieku rozrodczym oraz umożliwi pomoc kobietom w ciąży. Z kolei krioaplikator służy do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej, która w pełni usuwa problem arytmii u pacjenta. Produkt ten ma być tańszy w użytkowaniu oraz pozwalać na szybsze przeprowadzenie zabiegu dzięki zastosowaniu temperatury poniżej -100 Celsjusza. Założeniami obu produktów jest większa efektywność, lepsze bezpieczeństwo i większa łatwość stosowania niż w przypadku obecnie wykorzystywanych narzędzi.