Kolejna spółka z NewConnect stawia na blockchain

SYNERGA.fund S.A. chce też wytworzyć proste systemy tzw. około-blockchainowe, m.in. narzędzie do rozliczania podatkowego dla osób i firm uzyskujących dochód z transakcji na kryptowalutach. Bartosz Cywiński, prezes spółki, uważa, że wejście w nowy obszar biznesowy przełoży się na wysoki wzrost jej wartości w długoterminowym horyzoncie. - Zaraz obok sztucznej inteligencji, autonomicznych samochodów i robotyki, technologia blockchain będzie w najbliższych latach jedną z tych, które wprowadzą znaczne zmiany w naszym życiu codziennym i biznesie. Zanim jednak to nastąpi wymaga ona działań, które wesprą jej rozwój, adaptacje i utorują drogę do użytkownika końcowego - przekonuje.