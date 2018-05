TOP 10 kredytów hipotecznych na kwotę 300 tys. zł. Maj 2018

W Banku Polskiej Spółdzielczości rata wynosi 1 478 zł. Kredyt Mój Dom sprzedawany jest w pakiecie z dodatkowymi produktami banku. Klient zobowiązany jest podpisać umowę rachunku typu VIPKonto wraz z kartą debetową, dostępem do bankowości internetowej, zawnioskować o kartę kredytową MasterCard World oraz wykupić pakiet ubezpieczeń nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z OC w życiu prywatnym w Zakładzie Ubezpieczeń w ramach dostępnej oferty Banku BPS S.A.

Nasz modelowy klient nieco wyższe raty może spłacać w Raiffeisen Polbank - 1 484 zł miesięcznie. W koszt ten wyliczona jest marża w wysokości 1,69 proc. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie kredytu. Elastyczny kredyt hipoteczny w tej opcji dostępny jest wraz z ubezpieczeniem na życie (płatne przez 5 lat), kontem osobistym, kartą kredytową oraz ubezpieczeniem nieruchomości.



Osoba, która w Citi Handlowy założy rachunek bankowy i zadeklaruje wpływy w kwocie minimum 5 tys. zł, otrzyma propozycję marży na poziomie 1,79 proc. W tym przypadku nie ma również prowizji. Miesięczna rata Kredytu Mieszkaniowego wynosi 1 503 zł. Taką samą ratę nalicza Bank BPS w opcji standardowej, bez obowiązku zakupu dodatkowych produktów banku.



W Credit Agricole i BGŻ BNP Paribas klient zapłaci w miesięcznej racie o 2 zł więcej niż w dwóch poprzednich bankach - 1 505 zł. W Credit Agricole, będzie przy tym musiał zdecydować się na założenie konta osobistego (zadeklarować wpływ wynagrodzenia), wykupić ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości i zawnioskować o wydanie mu karty kredytowej (ewentualnie zamiast karty może podpisać wniosek o przyznanie indywidualnej linii kredytowej w ROR). Natomiast w BGŻ BNP Paribas – założyć konto osobiste z wpływem wynagrodzenia oraz wykupić ubezpieczenie nieruchomości.



Ratę w wysokości 1 514 zł miesięcznie, zapłaci ten kto zawnioskuje o kredyt mieszkaniowy w banku Pekao S.A. Klient będzie zobligowany do tego, by posiadać lub nabyć Eurokonto (z regularnymi wpływami), kartę debetową, ubezpieczenie nieruchomości oraz kartę kredytową. Marża tego kredytu wynosi 1,85 proc. Bank pobiera 1,9 proc. prowizji.



Na atrakcyjną marżę i ratę kredytu można również liczyć w standardowej ofercie banku PKO BP i PKO BH. Miesięczny koszt kredytu wynosi 1 518 zł.



Ratę w wysokości 1 533 zł i to, bez obowiązku wykupu dodatkowych produktów oferuje Bank Pocztowy. Marża jaką w tym przypadku nalicza sobie bank wynosi 1,99 proc. Klient ponosi jednorazowy koszt prowizji w wysokości 1 proc.



Na kolejnej pozycji znalazła się oferta od Banku Zachodniego WBK. Rata jego kredytu mieszkaniowego wynosi 1 542 zł. Marża w wysokości 1,99 proc. oferowana jest posiadaczom dowolnego konta osobistego z oferty BZ WBK wraz z wpływami w kwocie nie niższej niż 2 tys. zł miesięcznie przez 84 miesiące. Bank nalicza sobie prowizję w wysokości 1 proc. Identyczną ratę dla posiadaczy konta osobistego ma Bank Millennium. Na rachunek co miesiąc wpływać musi wynagrodzenie lub dochód netto. Klient musi być również aktywnym użytkownikiem karty debetowej do konta i wykonywać za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 500 zł miesięcznie.



Na końcu zestawienia znalazł się eurobank, który proponuje ratę na poziomie 1 546 zł. Wymaga założenia ROR z wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania, wykupu ubezpieczenia na życie z oferty banku przez 10 pierwszych lat, zakupu karty kredytowej przez 5 lat z minimum 1 transakcją bezgotówkową miesięcznie oraz założenia lokaty na okres minimum 12 miesięcy i kwotę minimum 15 tys. zł.