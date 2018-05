Burza wokół PPK, czyli najbardziej gorąca debata WallStreet22

Nieoczekiwanie szóstym uczestnikiem tej debaty okazała się sala. Inwestorzy zadawali sporo pytań, w których dało się wyczuć obawy, że PPK będzie kolejnym „skokiem na ich kasę". Część osób deklarowała nawet, że zrobi wszystko, by ani grosz nie trafił do PPK. Widownię rozbawił też 22-latek, który wstał i w formie anegdoty opowiedział, co jego pokolenie myśli o naszym systemie emerytalnym: „Gdy pytam znajomych palaczy, dlaczego palą, odpowiadają, że po to, by nie dożyć emerytury". Jednemu z widzów nie było do śmiechu i w dość ostrych słowach zaczął oskarżać panelistów o złodziejstwo. Mimo zmiennych nastrojów debata trzymała poziom merytoryczny, a napięcie, które utrzymywało się w powietrzu przez cały czas sprawiło, że część osób zapomniała o rozpoczynającym się w tym samym czasie finale Ligi Mistrzów.