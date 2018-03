Co nam daje raportowanie niefinansowe?

Często intuicyjnie odbieramy sformułowanie „niefinansowe" jako coś ulotnego czy niematerialnego. W jakiejś mierze jest to prawda, ale – paradoksalnie – powoduje to, że raportowanie niefinansowe jest dużo trudniejsze, bo musimy najpierw określić, kim są nasi interesariusze (w obszarze pracowniczym na pewno będą przynajmniej inwestorzy i sami pracownicy, ale może także rodziny pracowników), co jest dla nich ważne, potem zastanowić się, jak to mierzyć i w odniesieniu do jakich parametrów, a następnie zbierać te dane i je raportować. W przypadku spraw pracowniczych mogą to być zagadnienia dotyczące wynagrodzeń (mnóstwo możliwych wskaźników dotyczących zależności od płci, stażu, wieku, stanowiska etc.), BHP (np. liczba wypadków na 1000 zatrudnionych) czy edukacji (np. średnia liczba godzin szkoleniowych, także w rozbiciu na różne grupy). Bardziej szczegółowo kwestie te ilustruje infografika nr 6 (w ramach SEG opracowane zostały także infografiki dotyczące pozostałych obszarów raportowania niefinansowego).