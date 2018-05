Otmuchów rusza z ofertą publiczną

Jest to oferta publiczna z zachowaniem prawa poboru. Cena emisyjna została wyznaczona na 2 zł. W środę po południu kurs Otmuchowa się nie zmienia i wynosi 2,3 zł. Na akcje w ofercie można zapisywać się od 13 czerwca do 26 czerwca. Oferującym jest Vestor DM. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji jest 7 czerwca. Notowanie jednostkowych praw poboru zaplanowano od 14 do 21 czerwca.