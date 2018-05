Sfinks: nowe restauracje, portal smacznieiszybko.pl

Usługa delivery jest już świadczona w 23 miastach z 46 restauracji należących do Sphinx Polska. Grupa uruchomiła też swój portal do zamawiania posiłków online - smacznieiszybko.pl, który będzie oferować dania z sieci grupy Sphinx. Jednocześnie spółka przygotowuje się do wdrożenia centralnej obsługi zamówień - call center. Sphinx powiększa też tradycyjną sieć pod szyldem Fabryka Pizzy - spółka uruchomiła już cztery takie restauracje, w tym dwie w I półroczu 2018 r. Na zaawansowanym etapie przygotowania jest lokalizacja tej sieci w Kołobrzegu. Ponadto, do końca marca 2021 r. Sphinx ma przejąć kolejne 11 lokali istniejących pod tą marką, kupując spółkę Fabryka Pizzy za cenę 8-10 mln zł.