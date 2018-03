Kurs Próchnika nurkuje po wniosku o restrukturyzację

„Emitent posiada wystarczające i rzeczywiste składniki majątku trwałego, które w chwili obecnej stanową zabezpieczenie zobowiązań obligatariuszy z tytułu posiadanych obligacji. Zdaniem zarządu emitenta, składniki te winny być przeznaczone do zapewnienia dalszego funkcjonowania i rozwoju spółki, co w konsekwencji pozwoli na zaspokojenie wszystkich wierzycieli spółki w większym stopniu. Realizacja uprawnień obligatariuszy w przypadku braku realizacji zobowiązań spółki z tytułu posiadanych przez nich obligacji mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której spółka stałaby się niewypłacalna" – czytamy odtajniony komunikat z 21 marca.