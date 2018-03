Amazon traci przez Trumpa

Bezpośrednim sygnałem do wyprzedaży był artykuł serwisu internetowego Axios. "Trump ma obsesję na punkcie Amazonu" – donosi ten serwis a ma on zwykle dobre źródła w otoczeniu obecnego prezydenta USA. Informatorzy Axios twierdzą, że Trump omawiał kwestię zmiany polityki podatkowej wobec Amazonu. Ma on za złe tej korporacji, że doprowadziła do bankructwa tysiące drobnych sklepów i niektóre sieci handlowe w USA. Przyjaciele Trumpa z branży deweloperskiej skarżą się, że działalność Amazona prowadzi do upadku galerii handlowych. Prezydent uważa też, że Amazon płaci za małe podatki, jest zbyt pobłażliwie traktowany przez regulatorów i federalną pocztę.