Rząd USA złożył skargę na Chiny do WTO

„Wygląda na to, że Chiny łamią zasady WTO odmawiając właścicielom zagranicznych patentów, w tym amerykańskim firmom, podstawowych praw patentowych mających powstrzymać chińskie spółki przed wykorzystywaniem ich technologii po wygaśnięciu umów licencyjnych. Wygląda również na to, że Chiny łamią zasady WTO narzucają niekorzystne kontrakty, które dyskryminują importowane zagraniczne technologie" – w ten sposób rząd USA wyraża swoje stanowisko w skardze złożonej do WTO.

Masowa kradzież amerykańskiej własności intelektualnej jest również uzasadnieniem dla pakietu karnych ceł na chińskie produkty ogłoszonego w czwartek wieczorem przez administrację Trumpa. Ich nałożenie zostało zarekomendowane po dochodzeniu przeprowadzonym przez Biuro Przedstawiciela Handlowego USA w sprawie tych chińskich praktyk. Raport Biura poświęcony kradzieży amerykańskiej własności intelektualnej ma zostać za jakiś czas opublikowany. Z przecieków wiadomo, że opisuje on naruszenia prawa własności dotyczące 1300 linii amerykańskich produktów.

SOSEScript: API/run.php5 failed executing with the following error: Error on line 216 position 1: autoloadLibClass(): Failed opening required '\\ND6-d-fil-01.ncseufr1.loc\Templates\GRM\WEB\PA\templates\scripts\lib\src\App\LibraryServiceProvider.php5' (include_path='.;C:\php5\pear')