Bank Anglii nie zmienił stóp i obniżył prognozę

Bank Anglii o 0,1 pkt proc. do 0,3 proc. obniżył prognozę wzrostu PKB w tym kwartale z powodu ataku zimy w lutym i w marcu. Gwałtowne i obfite opady śniegu określane w tamtejszych mediach jako "Bestia ze Wschodu" – „Beast from the East" – spowodowały trudne jeszcze do oszacowania straty w gospodarce, gdzie spadek produkcji budowlanej wyraźnie kontrastuje ze wzrostem w przemyśle, zwłaszcza wydobywczym.