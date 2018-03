Szybciej rosną płace na Wyspach

Biorąc pod uwagę spadek stopy inflacji w lutym do 2,7 proc. i spodziewane utrzymanie trendu spadkowego, ekonomiści zakładają wzrost płac realnych. Jednocześnie rekordowo wysokie jest zatrudnienie na Wyspach, a stopa bezrobocia spadła do 4,3 proc. i jest najniższa od 1975 r. Od listopada do stycznia liczba zatrudnionych wzrosła o 168 tys. do rekordowego poziomu 32,2 mln. Osób nieaktywnych zawodowo, ani nie pracujących, ani nie szukających pracy, ubyło w tym okresie o 136 tys., najwięcej od 2012 r. Taka sytuacja na rynku pracy zmusi firmy do podwyżek płac.