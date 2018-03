Wielkanoc. Idą święta, jaja droższe o 35 proc. niż rok temu!

Skąd te szalone różnice w cenach? Okazuje się, że polscy konsumenci wciąż płacą za wielką aferę w branży drobiarskiej, która rozegrała się w ubiegłe wakacje w Europie Zachodniej. Wtedy to na farmach produkujących jajka wykryto szkodliwy dla ludzkiego zdrowia fipronil. To środek do zwalczania insektów, który może być stosowany w hodowli zwierząt domowych, ale nie wolno go stosować w miejscach produkujących żywność dla ludzi i producenci tego raczej nie chcieli – niestety znalazł się on nielegalnie w środku do zwalczania mszyc, stosowanym w kurnikach.