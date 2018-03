Indeks optymizmu przedsiębiorców Pracodawców RP. Plany firm coraz ambitniejsze

Pod koniec I kwartału 2018 r. kontynuowane było odbicie głównych wskaźników indeksu. W szczególności dotyczyło to wskaźnika odnoszącego się do oczekiwań firm na najbliższe półrocze, który wzrósł o 2,2 pkt. Wzrost wskaźnika oceny sytuacji bieżącej w analogicznym okresie był prawie 6-krotnie mniejszy. Subindeks oceny sytuacji przyszłej utrzymuje się na wyraźnie wyższym poziomie od wartości analogicznej składowej indeksu odnoszącej się do diagnozy aktualnego klimatu koniunktury biznesowej. Wskazuje to na potencjał do dalszej poprawy sytuacji przedsiębiorstw. Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej osiągnął najwyższy poziom od grudnia 2017 r., podczas gdy wartość wskaźnika oceny sytuacji przyszłej w perspektywie kolejnych 6 miesięcy jest najwyższa od listopada poprzedniego roku.