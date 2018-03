Moda na FANG przechodzi test

Na razie wśród analityków nie ma zgodności, czy spadek kursu FB do poziomu najniższego od dziewięciu miesięcy to jedynie sprawa specyficzna dla tej jednej spółki (wg optymistów jest to wręcz okazja do kupowania), czy też raczej pierwszy zwiastun zmiany postrzegania całego sektora FANG. Ci drudzy zwracają uwagę, że wcześniej – styczeń był tu punktem kulminacyjnym – kursy i kapitalizacja spółek e-commerce osiągnęły niebotyczne poziomy. Stratedzy Bank of America/Merrill Lynch argumentują wręcz, że wielka hossa w tym segmencie rynku stanowiła jedną z największych w historii baniek spekulacyjnych wśród liczących się klas aktywów, niemal dorównującą rozmiarami rekordowej bańce spółek technologicznych z przełomu wieków (pomijając kazus kryptowalut).