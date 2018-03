Nie tak miało wyglądać to odbicie

Początek notowań okazał się okazały. WIG20 już w pierwszej godzinie handlu zyskiwał prawie 2 proc. Wpisywało się to nie tylko w nastroje, jakie panowały w Stanach Zjednoczonych czy też Japonii, ale także w to, co działo się we wtorek na innych europejskich giełdach, gdzie również początek dnia należał do byków. Wydawało się, że udane otwarcie notowań zostanie wykorzystane, by wyprowadzić indeks na wyższe poziomy. Niestety, po początkowej euforii przeszliśmy do fazy zawieszenia. Co prawda WIG20 nadal wyraźnie zyskiwał na wartości, ale zmienność na rynku była na bardzo niskim poziomie. Tradycyjnie więc na jakiś wyraźniejszy ruch trzeba było czekać do momentu rozpoczęcia handlu na Wall Street.