Rekordowy udział zakupów mieszkań za gotówkę

W 2017 r. ceny mieszkań były stabilne, rosły jedynie w kilkuprocentowym tempie, m.in. z powodu wzrostu cen materiałów, pracy i gruntów. Duży napływ gotówki może spowodować szybszy wzrost cen mieszkań. Szczególnie, że pieniądze do deweloperów płyną z banków też w inny sposób za pomocą kredytów – w 2017 r. wartość sprzedanych hipotek urosła o 11 proc., do 46,5 mld zł. Może to skutkować wzrostem cen mieszkań tym bardziej, że deweloperzy już teraz borykają się z niedoborem rąk do pracy. Jeśli nie zdołają zaspokoić dużego popytu na mieszkania, podniosą ich ceny. W ubiegłym roku około jedna trzecia mieszkań kupowana była w celach inwestycyjnych.