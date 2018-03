Kolejny SKOK do ratowania

Jeśli żaden bank nie zgodzi się na przejęcie (do tej pory było stosunkowo niewiele przypadków, gdy bank ratował kasy), los jej będzie przesądzony. Od przejęcia nadzoru przez KNF nad tym sektorem w 2013 r. do teraz upadło już 11 kas, a sześć zostało przejętych przez banki (tylko jedna przez inną kasę). Łącznie w tym czasie liczba kas zmalała o 20, do 35. Tylko w 2017 roku upadły cztery kasy. Sęk w tym, że płacą za to niemal w całości banki komercyjne. Od 2014 r. problemy SKOK kosztowały Bankowy Fundusz Gwarancyjny już 3,86 mld zł (do tego dojdzie gwarantowanie depozytów w SKOK Nike i Wybrzeże). Poza tym fundusz udzielił bankom wsparcia na przejęcie pięciu kas w postaci dotacji wartych 458 mln zł.