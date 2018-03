Tauron: PFR wkrótce inwestorem w Jaworznie

W podobnym terminie zacznie działać blok gazowo-parowy w Stalowej Woli, zrealizowany w ok. 86 proc. Zarówno blok w Jaworznie jak i ten w Stalowej Woli będą zgłaszane do tegorocznych aukcji rynku mocy (nowy mechanizm dopłat za gotowość do produkcji dla wytwórców prądu – red.). Trwają także analizy w zakresie możliwości skorzystania z takiego wsparcia przez projektowany blok gazowy w Elektrowni Łagisza. To zamrożona inwestycja. Jej wstrzymanie Tauron ujął w planie optymalizacji wydatków do 2020 r. Łącznie ten program ma dać 3,4 mld zł oszczędności. Z kolei cięcie kosztów w ramach programu poprawy efektywności ma przynieść 1,3 mld zł w latach 2016-2018. Wydatki ścięto już o 1,1 mld zł, najbardziej w segmencie wytwarzania i dystrybucji.