...i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Od połowy lutego akcje energetycznej spółki potaniały o 20 proc., co doprowadziło do spadku 50-sesyjnej średniej poniżej 200-sesyjnej (formacja krzyża śmierci). W ostatnich tygodniach cena dotarła w rejon 10 zł, a więc tam, gdzie wiosną 2017 r. doszło do dłuższej konsolidacji poprzedzającej nową falę zwyżek. Od kilku sesji widać równoważenie sił w tym rejonie i wybicie powinno nadać krótkoterminowy kierunek kolejnej fali. Wyjście dołem może skutkować zniżką co najmniej do 9,42 zł. A wyjście górą powrót do 11,17 zł lub wyżej.