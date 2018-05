BZ WBK może przejąć Deutsche Bank Polska

Decyzja o transakcji została ogłoszona na początku grudnia. Finalizacja procesu planowana jest na IV kwartał tego roku. Cena to 1,29 mld zł i składa się głównie z 1,27 mld zł za wydzieloną działalność DB Polska, implikując mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne) na poziomie 0,6 (na bazie wyniku z 2017 r.). BZ WBK zapłaci ponadto 20 mln zł za DB Securities, co daje P/TBV na poziomie 0,6. Kwota będzie płatna w 80 proc. akcjami nowej emisji BZ WBK. Bank wyemituje 2,75 mln walorów na rzecz Deutsche Bank AG, odpowiadające 2,7 proc. udziałowi w BZ WBK. Pozostałe 20 proc. ceny będzie płatne gotówką.