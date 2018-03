Zmiany w zarządzie Citi Handlowego

Rada nadzorcza powołała do zarządu Citi Handlowego na stanowisko wiceprezesa Natalię Bożek (jej trzyletnia kadencja rozpoczyna się dziś). Będzie dyrektorem finansowym i zastąpi Witolda Zielińskiego, który zrezygnował na początku roku i będzie pracował w gupie Citi. Natalia Bożek ma spore doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów. We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego jako dyrektor ds. koordynacji planowania finansowego i projektów strategicznych, bezpośrednio wspierała dyrektora finansowego. W latach 2014-2017 pracowała w gupie Citi, w spółce Citibank Europe PLC oddział w Polsce jako dyrektor ds. planowania i analiz finansowych na Europę. W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym m.in. jako dyrektor ds. planowania i analiz finansowych odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Absolwentka kierunku Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.