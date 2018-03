Nowe ceny w transakcjach Getinu

Getin Noble Bank dodał, że w przypadku Idea Banku zmianie uległa również liczba nabywanych akcji. Nie podano jednak czy chodzi o zwiększenie, czy o zmniejszenie. Bank po rozliczeniu obu transakcji przekaże ich szczegóły w zawiadomieniach kierowanych do spółek, które następnie zostaną przekazane do publicznej wiadomości przez same spółki.