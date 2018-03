Katarzyna Sułkowska p.o. prezesa Alior Banku, Michał Chyczewski zrezygnował

Rada nadzorcza przyjmując rezygnację Michała Chyczewskiego podziękowała mu za przygotowanie planu operacjonalizacji strategii oraz szybkie przystąpienie do jego wdrożenia. W komunikacie podano, że w „przekonaniu rady nadzorczej zasadnicze znaczenie dla banku miało niezwykle efektywne zakończenie restrukturyzacji po przejęciu wydzielonej części Banku BPH. Było to głównym powodem poprawy bieżących wyników banku w drugiej połowie 2017 r. w stosunku do oczekiwań rynku. Efektem docenienia poprawy sytuacji finansowej banku była decyzja agencji ratingowej Fitch o poprawie perspektywy ratingu z neutralnej na pozytywną"