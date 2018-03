Zyski spółek z WIG20 największe od sześciu lat

Warto również podkreślić, że ubiegły rok przerwał wreszcie złą passę, jeśli chodzi o zsumowane przychody ze sprzedaży. Urosły po raz pierwszy od... pięciu lat i stosunkowo niewiele brakuje, by powróciły do rekordowego poziomu z 2012 r. Na wykresie pokazujemy, że dramatyczna poprawa wyników z bardzo niskich poziomów szła w parze z dynamiczną wspinaczką WIG20 na coraz wyższe pułapy. Korelacja z matematycznego punktu widzenia była wręcz idealna. I tu pojawia się problem. Tydzień przed końcem I kwartału jest prawdopodobne, że WIG20 zakończy go na minusie, a to ostatni raz zdarzyło się jeszcze w III kwartale 2016 r. Czy oznacza to, że inwestorzy zaczynają się obawiać zadyszki, jeśli chodzi o wyniki najważniejszych spółek na GPW?