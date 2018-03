Indeksowi słabeusze na celowniku

W ostatnich tygodniach inwestorzy pozbywają się też walorów Comarchu. Konrad Księżopolski, szef analityków w Haitong Banku, uważa, że są dwa powody przeceny akcji. – Po pierwsze, Comarch podał słabe wyniki za IV kwartał 2017 r., które były wyraźnie poniżej oczekiwań rynku. Po drugie, słabość kursu wiąże się także ze słabością rynku akcji w ostatnim czasie. Z tym że, oczywiście, pierwszy czynnik jest zdecydowanie decydujący. Jeśli chodzi o perspektywy, to Comarch poinformował, że portfel zamówień jest kilkanaście procent wyższy rok do roku, co oczywiście dobrze rokuje na poziom przychodów w 2018 r. – mówi ekspert. Zaznacza jednak, że gros wzrostu portfela zamówień pochodzi z sektora publicznego, a właściwie jednego kontraktu dla Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym większość wartości zamówienia stanowi sprzęt. – I tutaj pojawia się pytanie, czy spodziewany wzrost przychodów przełoży się na poprawę marży, która w 2017 r. była raczej rozczarowująca. To pytanie jest bardzo zasadne gdyż spółka cały czas odczuwa presje na płace będące głównym składnikiem kosztów i dziś stanowiące ponad 60 proc. generowanych przychodów. Dlatego pomimo spodziewanej poprawy przychodów, inwestorzy cały czas podchodzą z rezerwą do perspektywy poprawy wyników operacyjnych czy netto. Co może tłumaczyć słabe zachowanie kursu – ocenia Księżopolski.