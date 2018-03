10 spółek, których kapitalizacje przepołowiły się w ciągu roku

Powodów do zadowolenia nie mają też posiadacze akcji TXM. Piotr Bogusz, analityk DM mBanku, zwraca uwagę, że przecena akcji spółki w 2017 r. była związana z istotnym pogorszeniem wyników sprzedażowych od III kwartału 2017 r. – Wynikało to przede wszystkim z problemów związanych z implementacją systemu IT do zarządzania procesem logistyczno-sprzedażowym. Brak wzrostu sprzedaży oraz rosnące jej koszty, a także ogólne i administracyjne, przełożyły się na spadek rezultatów spółki w 2017 r. w stosunku do 2016 – wylicza analityk. Zaznacza, że nowy zarząd TXM, działający od IV kwartału 2017 r., przeprowadził wiele działań mających usprawnić efektywność operacyjną spółki. – Rozwiązanie problemów z systemem IT, uatrakcyjnienie oferty sprzedażowej, ograniczenie tempa ekspansji oraz dyscyplina kosztowa powinny wspierać rezultaty spółki w 2018 r. Celem zarządu na 2018 r. jest stopniowa odbudowa efektywności sprzedaży na mkw. przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Naszym zdaniem spółka powinna zacząć pokazywać poprawę dynamiki sprzedaży miesięcznej r./r. od marca 2018 r., co powinno być wspierane przez efekt bazy. Według naszych prognoz spółka powinna zaraportować 15,8 mln zł EBITDA w 2018 r. wobec oczekiwanych 16,8 mln zł EBITDA w 2017 r. – ocenia Bogusz.