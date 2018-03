Spółki, które od momentu ustanowienia przez WIG rekordu pozwoliły inwestorom najwięcej zarobić

Ostatnie wydarzenia giełdowe budzą niepokój inwestorów głównie z przyczyn behawioralnych, a nie fundamentalnych. W okresie długich zwyżek gracze giełdowi zaczynają odczuwać nieracjonalny optymizm, wydaje im się, że kontrolują to, co się dzieje na rynku, oraz ulegają heurystyce afektu („jak inni kupują, to i ja"). Wszystkie powyższe przeświadczenia znikają w momencie pojawienia się korekty, co wzbudza nieracjonalnie duży niepokój wśród całej rzeszy inwestorów. W każdej minucie obecności na rynku należy pamiętać, iż inwestowanie (nie spekulacja!) na giełdzie z założenia jest długoterminowe i w takim horyzoncie czasu miesięczne czy nawet kwartalne korekty nie mają wielkiego znaczenia. Jeżeli chodzi o selekcję spółek, to niezależnie od ogólnej koniunktury trzeba zwracać uwagę na perspektywy rozwoju poszczególnych podmiotów. W momencie korekty część przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji finansowej i dobrej strategii na przyszłość traci na wartości razem z całym rynkiem. Jest to dobra okazja do zajęcia długiej pozycji po relatywnie niższej cenie.