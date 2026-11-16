Zysk operacyjny wyniósł 35,96 mln zł wobec 21,34 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 039,84 mln zł w III kw. 2026 r. wobec 889,82 mln zł rok wcześniej.

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„W III kwartale 2026 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2025, Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 150 018 tys. zł, tj. o 16,9 proc. Na poziomie zysku brutto na sprzedaży odnotowano wynik 109 665 tys. zł, wobec 47 128 tys. zł w III kwartale 2025 roku. Na poziomie operacyjnym zysk wyniósł 35 955 tys. zł wobec straty w wysokości 21 345 tys. zł w III kw. 2025 r. Grupa odnotowała w III kwartale 2026 roku zysk netto na poziomie 29 992 tys. zł wobec straty w wysokości 8 245 tys. zł w porównywalnym okresie 2025 roku" – czytamy w raporcie kwartalnym.

W Segmencie Blach Elektrotechnicznych odnotowano spadek poziomu wolumenu sprzedaży blach transformatorowych w stosunku do III kwartału 2025 roku o 2,0 proc. Spadek przychodów ze sprzedaży segmentu w porównaniu do III kwartału 2025 roku wyniósł 2 618 tys. zł, tj. 1,6 proc. W ocenie spółki spadek popytu na produkty segmentu jest związany z utrzymującą się presją konkurencyjną ze strony producentów spoza Unii Europejskiej, zwłaszcza z Chin, którzy oferują swoje produkty na rynkach europejskich i światowych w bardzo niskich cenach. Trend ten nadal utrzymuje się w IV kwartale 2026 r. Pomimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych oraz wysokich kosztów prowadzenia działalności produkcyjnej na rynku europejskim, Segment Blach wypracował wynik na poziomie 10 707 tys. zł, podano dalej.

W Segmencie Profili odnotowano wzrost ilościowej sprzedaży w stosunku do III kwartału 2025 o 2,8 proc. Dodatkowo, w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o 10 775 tys. zł, tj. o 7,4 proc. Zarówno dzięki zwiększeniu zamówień, jak wzrostowi cen sięgającemu ok. 4,5 proc. w stosunku do III kwartału 2025 roku, segment odnotował pozytywny wynik w wysokości 3 620 tys. zł. Głównym czynnikiem, który wpłynął na poprawę wyniku segmentu był wzrost sprzedaży, a także dywersyfikacja kierunków dostaw wsadu.

W III kwartale 2026 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 628 814 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 494 649 tys. zł, były wyższe o 27,1 proc. Segment w III kwartale 2026 roku odnotował dodatni wynik w wysokości 54 246 tys. zł wobec 12 857 tys. zł w analogicznym okresie 2025 roku, czytamy w raporcie. W I-III kw. 2026 r. spółka miała 2,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 32,76 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 948,47 mln zł w porównaniu z 2 873,95 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2026 r. wyniosła 24,16 mln zł wobec 65,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,74 mld zł w 2025 r.