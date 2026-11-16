Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało Wasko w III kwartale.

Jak reaguje kurs.

Co jest motorem rozwoju biznesu.

Czy spółka wypłaca dywidendę.

Notowania Wasko podczas poniedziałkowej sesji zyskują na wartości, walcząc o ustanowienie nowego rocznego maksimum. Dotychczasowe to 9,4 zł i jest z kwietnia. W poniedziałek kurs zyskuje prawie 7 proc., oscylując w okolicach 8,6 zł. Jest o 330 proc. wyżej niż na początku roku.

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Poniedziałkowe zwyżki to reakcja na raport za III kwartał. Widać w nim imponującą poprawę wyników.

Wyniki Wasko w III kwartale

W III kwartale przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 213,6 mln zł, czyli o 96,9 mln zł więcej niż w III kwartale roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 83 proc. Na tę zwyżkę wpłynęła przede wszystkim wyższa sprzedaż odnotowana w segmencie inwestycji infrastrukturalnych oraz działalności handlowej.

Wzrost przychodów i poprawa rentowności przełożyły się na osiągnięcie przez Wasko dodatniego wyniku na wszystkich poziomach - w tym zysku brutto na sprzedaży na poziomie 50,4 mln zł, jak również zysku netto w wysokości 27,5 mln zł. Osiągnięte wyniki są istotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2025 r. Wtedy Wasko miało zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 25,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 8,6 mln zł.

Saldo aktywów obrotowych w III kwartale wzrosło o 9,4 mln zł w wyniku wzrostu stanu środków pieniężnych o 51,5 mln zł, który to wzrost został skompensowany spadkiem należności o 33,3 mln zł oraz aktywów z tytułu umów z klientami o 5,9 mln zł.

Po stronie pasywów w III kwartale odnotowano wzrost kapitałów własnych, wynikający ze wzrostu poziomu zysków zatrzymanych o 27,5 mln zł. Zobowiązania długoterminowe pozostały na poziomie zbliżonym do stanu z końca I półrocza 2026 r., natomiast saldo zobowiązań krótkoterminowych spadło o 14,2 mln zł, głównie na skutek spadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Spółka ma dobrą płynność. W III kwartale skonsolidowane przepływy środków pieniężnych były dodatnie i wyniosły 51,5 mln zł. Przepływy z samej działalności operacyjnej wyniosły 66,4 mln zł, co jest konsekwencją osiągniętego zysku brutto (34,7 mln zł) powiększonego o przepływy związane ze spadkiem poziomu należności o 40,4 mln zł oraz wzrostem stanu rezerw o 3,6 mln zł.

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Plany Wasko

Dużych inwestycji w wynikach spółki nie widać. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w III kwartale były ujemne i wyniosły 5,2 mln zł. Kluczowy wpływ na stan środków miały wydatki w obszarze nabycia aktywów finansowych (9,7 mln zł), rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (4,4 mln zł) oraz nieruchomości inwestycyjnych (za kwotę 2,9 mln zł).

Wzrost wyników Wasko obserwowany w ostatnich kwartałach jest pokłosiem m.in. realizacji nowych kontraktów. W ostatnich miesiącach spółka informowała o pozyskaniu kolejnych. Czas pokaże, jak będą wpływać na wyniki kolejnych okresów, oraz czy zarząd zdecyduje się rekomendować dywidendę z tegorocznego zysku. Z zeszłorocznego kwota 9,1 mln zł trafiła do akcjonariuszy, co dało 0,1 zł na akcję. Z kolei w 2025 r. spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy 2,7 mln zł, co oznaczało 0,03 zł na walor. W obliczu tak mocnej poprawy zysków w 2026 r. apetyt inwestorów na przyszłoroczną dywidendę jest duży.