Z tego artykułu dowiesz się: Które czynniki zewnętrzne i segmenty działalności najmocniej wpłynęły na spadek rentowności grupy Kino Polska TV.

Jakie są prognozy analityków dla rynku reklamy telewizyjnej i co oznaczają one dla przyszłości nadawców.

Które z kanałów telewizyjnych grupy zanotowały gorsze wyniki, a które wciąż generują wzrost.

Dlaczego mimo rozczarowujących wyników reakcja rynku giełdowego na spadek zysków spółki była zaskakująco spokojna.

Należąca do Grupy Canal+ polska spółka notowana na giełdzie w Warszawie – Kino Polska TV – pokazała wstępne wyniki za III kwartał zakończony 30 września. O ile na trudnym reklamowym rynku telewizyjnym udało jej się niemal utrzymać poziom przychodów, o tyle jej zyski mocno spadły. Spadek jest silniejszy niż prognozowany przez Macieja Bobrowskiego, szefa analityków w BDM.

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Wyniki Stopklatki i sprzedaż licencji podkopały wyniki giełdowego nadawcy

Właściciel takich kanałów telewizyjnych jak Stopklatka, Kino Polska i Zoom oraz dystrybutor programów Filmbox, wykazał wstępnie w III kw. 78,9 mln zł przychodów, czyli o 1 proc. mniej niż rok wcześniej. Narastająco po dziewięciu miesiącach grupa ma 239,3 mln zł przychodów (również o 1 proc. mniej niż przed rokiem).

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Rosnące koszty, związane m.in. z negatywnym wpływem walut, sprawiły, że jej zyski mocno się obniżyły. Zysk operacyjny w III kwartale skurczył się rok do roku o 26 proc. do 17,97 mln zł z 24,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto zaś wyniósł, jak szacuje zarząd, 15,34 mln zł, czyli o 20 proc. mniej niż przed rokiem.

Po trzech kwartałach zyski operacyjny i netto grupy Kino Polska TV wynoszą odpowiednio: 68,2 mln zł (spadek o 6 proc.) i 56 mln zł (spadek o 4 proc.).

„Na tle otoczenia biznesowego, czyli wymagającej sytuacji na rynku reklamy tv linearnej, zaprezentowane dane przyjmujemy z lekkim rozczarowaniem” – ocenia Bobrowski. Choć rezultaty są zbliżone do jego oczekiwań, jeśli chodzi o przychody, to zyski są wyraźnie niższe, niż sądził.

„W okresie 3 i 9 miesięcy zakończonym 30 września największy wzrost wyniku, w porównaniu do analogicznych miesięcy ubiegłego roku, zanotowała Zoom TV. Grupa wygenerowała wyższe wyniki również w działach: kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, kanały marki Kino Polska oraz produkcja kanałów TV” – skomentował zarząd.

„W analizowanych miesiącach niższe rezultaty są widoczne przede wszystkim w przypadku Stopklatki TV oraz sprzedaży licencji. W okresie 3 i 9 miesięcy zakończonym 30 września grupa odnotowała także ujemne różnice kursowe, które miały istotnie negatywny wpływ na jej wyniki finansowe” – dodał menedżment.

BDM: zaszkodzić mogły kursy walut. Uwaga na rynek reklamy telewizyjnej

Specjalista z BDM prognozował, że zysk operacyjny grupy wyniesie 22,8 mln zł, czyli spadnie, ale tylko o około 5,9 proc. Zysk netto według jego szacunków mógł sięgnąć 18,9 mln zł (spadek o 1,2 proc. rok do roku).

– Na obecnym etapie oceniamy, że negatywne odchylenie EBIT od naszych założeń prawdopodobnie w istotnej mierze wynika z niedoszacowania wpływu różnic kursowych na saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – pisze Maciej Bobrowski.

Jego zdaniem, w III kwartale widać było wygaszenie impulsów do wzrostu wyników spółki.

„Dostrzegamy pogorszenie koniunktury na polskim rynku reklamy w obszarze telewizji linearnej. Spodziewamy się, że w II półroczu wartość tego działu reklamy spadnie w ujęciu rok do roku i liczymy się z tym, że w całym 2026 r. wartość polskiego rynku reklamy telewizyjnej zmniejszy się o przynajmniej 3 proc. względem 2025 r. W scenariuszu bazowym na 2027 r. przewidujemy utrzymanie negatywnych tendencji i dalszy spadek wartości rynku reklamy telewizyjnej w Polsce o około 3 proc. rok do roku” – ocenia Bobrowski.

O tym, jak zachowywał się rynek reklamy po trzech kwartałach, pisaliśmy w analizie spółki Digital Network, powołując się na szacunki WPP Media Poland. Według nich udział reklamy telewizyjnej w całkowitej wartości polskiego rynku reklamowego pozostaje relatywnie wysoki na tle innych państw UE.

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Mimo rozczarowania wynikami kurs akcji giełdowej firmy zachowywał się w poniedziałek spokojnie. Po godz. 11.00 akcja kosztowała 17,05 zł, tyle samo co w piątek.

Szef analityków w BDM zwraca uwagę, że główny akcjonariusz polskiej firmy mediowej notowany w Londynie – Canal+ - kilka tygodni wcześniej pokazał skonsolidowane wyniki finansowe za III kw. i w jego przekonaniu, bazują one na danych Kina Polska TV.