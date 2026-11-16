Wyraźnie lepsze rok do roku kwartalne wyniki Cognora nie zrobiły dużego wrażenia na inwestorach, którzy spodziewali się takiego scenariusza. W pierwszej fazie poniedziałkowego handlu akcje spółki lekko zwyżkowały.

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Wyniki Cognora. Pomogły rosnące ceny stali

W III kwartale 2026 r. Cognor Holding zanotował 9,6 mln zł straty netto w porównaniu do 26,4 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Na poziomie wyniku EBITDA było 32,1 mln zł straty wobec 4,8 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 618 mln zł i były o 25 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miały zwiększenie wolumenu sprzedaży, korzystne kształtowanie się spreadów i cen, poprawa miksu produktowego w kierunku wyrobów o wyższej wartości dodanej oraz postępująca optymalizacja działalności grupy. Jednocześnie negatywnym czynnikiem był spadek wykorzystania mocy produkcyjnych w związku z postojami remontowymi i postojem technologicznym w Siemianowicach Śląskich. – Tak, jak sygnalizowaliśmy podsumowując półrocze – na wyniki III kwartału br. wpływ miało niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w związku z postojami remontowymi i postojem technologicznym w Siemianowicach, stąd dynamiki w ujęciu kwartał do kwartału są niższe, natomiast w ujęciu rok do roku i narastająco po dziewięciu miesiącach osiągnięte rezultaty są znacznie lepsze i kierunkowo zgodne z naszymi oczekiwaniami – wyjaśnia Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy, członek zarządu Cognor Holding.

Spółka spodziewa się, że w IV kwartale i kolejnych okresach nastąpi powrót do normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz dalszy wzrost zdolności produkcyjnych LSM w Siemianowicach. – Zwiększenie obłożenia mocy tego zakładu bardzo wyraźnie i skokowo będzie się przekładać na obniżenie kosztu jednostkowego produkcji, czyli zobaczymy istotny pozytywny efekt dźwigni operacyjnej. Jednocześnie już teraz widzimy wzrost cen wyrobów stalowych i spreadów oraz oznaki ożywienia popytu, związane z jednej strony z pierwszymi efektami wprowadzonych mechanizmów ochronnych, a z drugiej – z planowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi i zbrojeniowymi. Powyższe czynniki pozwalają nam oczekiwać w kolejnych kwartałach wzrostu sprzedaży – w ujęciu ilościowym i wartościowym – co w połączeniu z postępującą zmianą naszego miksu produktowego w kierunku wyrobów o wyższej wartości dodanej – znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w przepływach operacyjnych i wynikach finansowych – wyjaśnia.

W planach Cognora kolejna emisja akcji

Cognor Holding zamierza przeprowadzić emisję do 27,84 miliona nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Pozyskany kapitał ma przede wszystkim wzmocnić sytuację finansową grupy i zwiększyć elastyczność w zarządzaniu zobowiązaniami. Istotnym celem jest również rozbudowa potencjału handlowego, w tym zwiększenie skali sprzedaży i kapitału obrotowego. Dzięki temu spółka chce sprawniej reagować na rosnące zapotrzebowanie na wyroby stalowe zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. – W obliczu wyraźnych sygnałów powrotu do ożywienia w branży kluczowe znaczenie ma dla nas efektywne zarządzanie zapasami i kapitałem obrotowym, stąd podjęta po dacie bilansowej decyzja o pozyskaniu dodatkowego finansowania w drodze emisji nowych akcji Cognor Holding. Dodatkowe środki wesprą rozwój sprzedaży oraz wzmocnią i uelastycznią strukturę finansowania, aby w pełni wykorzystać sprzyjający moment rynkowy i przeskalować działalność grupy. Historia działalności Cognoru pokazuje, że potrafimy bardzo dobrze wykorzystać powrót koniunktury, a z obecną bazą aktywów, portfolio i potencjałem sprzedażowym jesteśmy jak dotychczas najlepiej przygotowani do skokowego wzrostu skali działalności i wyników grupy – podkreśla Przemysław Sztuczkowski, prezes i główny akcjonariusz Cognor Holding.