Zysk operacyjny w III kw. 2026 r. wyniósł 7,35 mln zł wobec 19,41 mln zł straty odnotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka wypracowała 32,1 mln zł zysku EBITDA, podczas gdy rok wcześniej zanotowała 4,8 mln zł straty na tym poziomie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły natomiast do 617,97 mln zł z 496,33 mln zł rok wcześniej.

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Jak wskazał, cytowany w komunikacie, członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Zoła, wyniki III kwartału pozostawały pod wpływem niższego wykorzystania mocy produkcyjnych, związanego z postojami remontowymi oraz postojem technologicznym w Siemianowicach. W efekcie dynamika wyników w ujęciu kwartał do kwartału była słabsza, jednak zarówno w porównaniu rok do roku, jak i w ujęciu narastającym po dziewięciu miesiącach rezultaty były znacząco lepsze i zgodne z oczekiwaniami zarządu.

Spółka spodziewa się, że w IV kwartale i kolejnych okresach nastąpi powrót do normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz dalszy wzrost zdolności produkcyjnych LSM w Siemianowicach. Zwiększenie obłożenia tego zakładu powinno przełożyć się na wyraźne obniżenie jednostkowych kosztów produkcji i poprawę rentowności w wyniku pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej.

Cognor widzi ożywienie na rynku stali

Perspektywy spółki wspierają również rosnące ceny wyrobów stalowych i spready, a także pierwsze oznaki ożywienia popytu. Jak zaznaczył przedstawiciel zarządu, sprzyjają temu zarówno pierwsze efekty wprowadzonych mechanizmów ochronnych, jak i planowane inwestycje infrastrukturalne oraz zbrojeniowe. W ocenie zarządu czynniki te powinny przełożyć się w kolejnych kwartałach na wzrost sprzedaży zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości. Dodatkowym wsparciem dla wyników będzie stopniowa zmiana miksu produktowego w kierunku wyrobów o wyższej wartości dodanej, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w poprawie przepływów operacyjnych i wyników finansowych.

W okresie I–III kw. 2026 r. Cognor Holding odnotował 3,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 49,97 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym okresie do 1 859,21 mln zł z 1 634,53 mln zł, natomiast zysk EBITDA wyniósł 114,5 mln zł, co oznacza pięciokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Czytaj więcej Firmy Spółki pracujące dla wojska nadal przykuwają uwagę inwestorów Notowania firm dostarczających sprzęt dla wojska mocno zdrożały w 2025 r. Do kolejnej fali zwyżek doszło w bieżącym roku za sprawą programu SAFE.

Sprzedaż złomu, kęsów i produktów gotowych zwiększyła się w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 r. o 9,9% rok do roku, do 530 tys. ton. W ujęciu wartościowym wzrosła natomiast o 11,3%, osiągając 1 473,2 mln zł. Na poziomie jednostkowym spółka wykazała 3,26 mln zł straty netto wobec 47,91 mln zł straty w analogicznym okresie 2025 r.

Cognor Holding powstał w 1991 r., początkowo koncentrując działalność na handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2006 r. stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomem metali. Obecnie pełni funkcję jednostki holdingowej grupy kapitałowej skupiającej kilkanaście podmiotów, działających przede wszystkim na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 2,08 mld zł w 2025 r.