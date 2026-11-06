Raportowany wynik EBITDA wyniósł 372 mln zł w porównaniu do 323 mln zł rok wcześniej (+15% r/r), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3199 mln zł wobec 2883 mln zł rok wcześniej (+11% r/r).

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"Przychody Modivo Platform na poziomie 3,2 mld zł , tj. wyższe r/r o 11%. LFL +9% r/r. Sprzedaż sklepów stacjonarnych wyższa o 25% r/r - dynamika nieznacznie niższa od tempa rozwoju powierzchni handlowej (naturalne przy dojrzewaniu sieci sprzedaży i dużej liczbie otwarć na przestrzeni kwartału). Sprzedaż e-commerce niższa o 4% r/r, głównie za sprawą kontynuowanej zmiany modelu biznesowego Modivo.com, ukierunkowanej na poprawę rentowności tego segmentu w perspektywie strategicznej" - czytamy w komunikacie.

Wynik operacyjny był pod silnym, negatywnym wpływem salda PPO/PKO (-69 mln zł vs +3 mln zł w ubiegłym roku) - głównie efekt różnic kursowych (niezależne od decyzji biznesowych spółki), podano także.

Poprawa marży brutto o 5,5 pkt proc. nastąpiła głównie za sprawą dobrej oferty produktowej, znacząco zoptymalizowanych zapasów w poprzednich kwartałach oraz wysokiej sprzedaży w cenach pierwszych, wyjaśniło Modivo.

Dynamika kosztów sprzedaży i administracji (23%) była istotnie niższa od tempa rozwoju powierzchni handlowej (33%).

Mniejsza strata i wyższa marża. Worldbox poprawia wyniki w III kwartale

Spółka podała też, że wyniki worldbox kolejny kwartał z rzędu uległy poprawie za sprawą wysokiego udziału marek licencyjnych, dzięki czemu operacyjna marża brutto worldbox wzrosła o 4 pkt proc. kw/kw do 54%. Wpływ worldbox na raportowany wynik EBITDA grupy wyniósł -9 mln zł (vs -50 mln zł w I kw. 2026 oraz -15 mln zł w II kw. 2026).

Zapasy 3 głównych linii biznesowych (CCC, HalfPrice, Modivo.com) był wyższe o 12% r/r. Po uwzględnieniu nowych linii biznesowych (worldbox, Szopex, Boardriders oraz BHPC ) zapas Modivo Platform wyższy o 21% r/r, przy powierzchni handlowej rosnącej o 33% r/r.

W III kw. 2026 uruchomiono 9 sklepów ShockPrice. ShockPrice osiąga zgodne z założeniami parametry operacyjne na starcie konceptu - w szczególności w zakresie sprzedaży/m2, konwersji, UPT (sztuki na paragonie) oraz rotacji zapasami, wskazano również.

Na koniec października Modivo Platform miało 1 596 sklepów (w tym: 951 sklepów CCC, 82 eobuwie, 252 HalfPrice, 311 pozostałych tj. sklepy Boardriders, sklepy grupy Szopex, ShockPrice, BHPC, kaes oraz sklepy własne worldbox) wobec 1 156 rok wcześniej.

Modivo Platform (d. Grupa CCC) jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia i odzieży. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20.