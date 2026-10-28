Firmy
Notowania
Reklama

Grupa Kęty odporna na zawirowania

Grupa jest na dobrej drodze do przekroczenia tegorocznej prognozy EBITDA.

Publikacja: 28.10.2026 06:00

Grupa Kęty odporna na zawirowania

Foto: grupakety.com

Reklama
Reklama
Reklama

Jacek Mysior

Producent wyrobów aluminiowych wykazuje się dużą odpornością na niestabilne otoczenie rynkowe, ale jednocześnie przyznaje, że sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna stanowią wyzwanie dla grupy. – Nasze tegoroczne wyniki pokazują, że jesteśmy w stanie przekuć te zawirowania rynkowe w lepsze wyniki, ale bylibyśmy bardziej spokojni, gdyby sytuacja geopolityczna na świecie ustabilizowała się na tyle, żeby nie być wystawionym na duże wahania cen energii i surowców, co dotyczy nie tylko bezpośrednio nas, ale też naszych klientów, wpływając na ich decyzje zakupowe – zauważa Roman Przybylski, prezes Grupy Kęty.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

6 zł tygodniowo przez rok!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama