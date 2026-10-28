Producent wyrobów aluminiowych wykazuje się dużą odpornością na niestabilne otoczenie rynkowe, ale jednocześnie przyznaje, że sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna stanowią wyzwanie dla grupy. – Nasze tegoroczne wyniki pokazują, że jesteśmy w stanie przekuć te zawirowania rynkowe w lepsze wyniki, ale bylibyśmy bardziej spokojni, gdyby sytuacja geopolityczna na świecie ustabilizowała się na tyle, żeby nie być wystawionym na duże wahania cen energii i surowców, co dotyczy nie tylko bezpośrednio nas, ale też naszych klientów, wpływając na ich decyzje zakupowe – zauważa Roman Przybylski, prezes Grupy Kęty.