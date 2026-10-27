Przed nami ważny tydzień dla sporej grupy dużych i średnich przedsiębiorstw, które zaprezentują wyniki za miniony kwartał. Na ogół oczekiwana jest ich poprawa, jak w przypadku Żabka Group, która zaprezentuje raport we wtorek. Czego spodziewa się rynek? Według danych Bloomberga mediana prognoz wskazuje, że w całym 2026 r. przychody Żabki sięgną 30,88 mld zł wobec 27,15 mld zł w 2025 r. Zysk netto z kolei ma sięgnąć w tym roku 1,28 mld zł wobec 1,1 mld zł zysków w 2025 r. W samym III kwartale przychody Żabki mają zaś wynieść 8,42 mld zł wobec 7,44 mld zł w III kwartale 2025 r., natomiast zysk netto blisko 536 mln zł wobec 463 mln zł w 2025 r.

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W tym tygodniu poznamy także wyniki banków: Aliora, Millennium, ING BSK, Erste oraz mBanku. W najbliższych dniach raporty zaprezentują też m.in. Grupa Kęty, Kruk czy Budimex.

Trwające wezwanie na akcje Żabka Group zamroziło kurs wokół 31,6 zł, co daje około 31,8 mld zł kapitalizacji. Większość największych firm handlowych rozpoczęła nowy tydzień na czerwono. Akcje Dino Polska oraz LPP zniżkowały w poniedziałkowe popołudnie po około 1,2 proc. przy zwyżce WIG20 o 0,4 proc. Zyskiwały za to Modivo oraz Pepco Group.

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Żabka Group prawdopodobnie niebawem zniknie z GPW. Obecnie trwają zapisy w ramach wezwania ogłoszonego przez Alimentation Couche-Tard, przedłużone do 2 grudnia 2026 r., po 32 zł za walor. Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie Circle K Polska, należące do Alimentation Couche-Tard. Wzywający chce przejąć kontrolę nad spółką, a docelowo nabyć do 100 proc. jej akcji i wycofać z obrotu na rynku regulowanym.

Wycofanie Żabki będzie furtką do WIG20 dla nowego podmiotu. Wśród faworytów do wejścia do pierwszej linii spółek wskazywane są Benefit Systems oraz XTB.

Wrześniowy odczyt dotyczący sprzedaży detalicznej w Polsce zawiódł. Dynamika wzrostu sprzedaży we wrześniu sięgnęła 3,3 proc. rok do roku, co było wynikiem słabszym od oczekiwań rynku na poziomie 3,6 proc. Analiza danych wskazuje, że z jednej strony wciąż dwucyfrowe wzrosty odnotowuje sprzedaż dóbr trwałego użytku (samochody i części, meble, RTV i AGD). Na drugim biegunie znajdziemy zaś wyniki sprzedaży towarów pierwszej potrzeby, tj., żywności i paliw czy tekstyliów. Analitycy ING BSK przypominają, że wrzesień był miesiącem, gdy program Ceny Paliwa Niżej nie obowiązywał (zakończył się pod koniec wakacji w sierpniu, powrócił w październiku), co może tłumaczyć słabą sprzedaż paliw.

Pod koniec tego tygodnia poznamy z kolei wstępny odczyt inflacji CPI.