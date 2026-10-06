Notowania Grupy Kęty w ostatnich tygodniach odreagowywały efektowne zwyżki, które wyniosły kurs na nowe historyczne szczyty. Korekta jednak była symboliczna. Licząc od początku 2026 r. akcje spółki poprawiły swoje notowania o ok. 42 proc., rosnąc nieco szybciej niż szeroki rynek.

Reklama Reklama

Producent wyrobów aluminiowych ma za sobą kolejny udany kwartał pod względem wyników, które znacznie przybliżyły go do realizacji całorocznych celów finansowych zarządu. Co istotne, grupa kolejny raz wykazała się dużą odpornością na niestabilne otoczenie rynkowe. Przypomnijmy, według wstępnych szacunków Grupa Kęty zanotowała w III kwartale 2026 r. 201 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, co oznacza wzrost o ponad 14 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 10 proc., osiągając 325 mln zł. Szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1,62 mld zł i były o 12 proc. wyższe niż rok wcześniej. – Realizacja rocznej prognozy zarządu EBITDA po trzech kwartałach 2026 r. jest na poziomie 88 proc. (977 mln zł vs. prognoza na poziomie 1 112 mln zł). Do realizacji prognozy rocznej zarządu brakuje 135 mln zł. Natomiast aby przekroczyć ją o 10 proc. (przesłanka do jej podniesienia przez zarząd) spółka musiałaby w ostatnim kwartale mieć ponad 246 mln zł. W IV kwartale poprzedniego roku EBITDA wyniosła 204 mln zł (przy płaskiej dynamice r./r.). Pytanie, jak finalnie wypadnie jeszcze III kwartał br. Ale biorąc pod uwagę możliwość, że spółka w IV kwartale 2026 r. może wykazać część kosztów związanych z procesem przejęcia Metry, jesteśmy mniej optymistycznie nastawieni do możliwości podniesienia prognozy rocznej przez zarząd w najbliższym czasie. Uważamy, że dotychczasowa prognoza zostanie przekroczona o górne kilka proc. – ocenia Krzysztof Pado, analityk Domu Maklerskiego BDM. Prognoza zarządu Grupy Kęty zakłada, że skonsolidowany zysk netto grupy w tym roku osiągnie 636 mln zł, a EBITDA 1,11 mld zł przy przychodach sięgających prawie 5,9 mld zł.

Kolejne lata mogą być jeszcze bardziej udane. O ile zostaną zrealizowane ambitne plany związane z przejęciem Grupy Metra, globalnego, zintegrowanego pionowo producenta profili aluminiowych i dostawcy zaawansowanych usług przetwórstwa aluminium. W tym celu we wrześniu zawarła warunkową umowę nabycia jej właściciela Fengari Holdings. Na zakup będzie musiała wyłożyć nawet blisko 2 mld zł. Zamknięcie transakcji spodziewane jest najwcześniej na początku stycznia. Dzięki przejęciu grupa będzie mogła wskoczyć na dużo wyższy poziom przychodów. Przychody ze sprzedaży Metry szacowane są w 2026 r. na ok. 600 mln EUR, a EBITDA, nieuwzględniająca zdarzeń jednorazowych, w tym kosztów transakcji, szacowana jest na ok. 90 mln EUR. Jej łączne moce produkcyjne w zakresie wyciskania profili aluminiowych wynoszą ok. 145 tys. ton rocznie. – Choć skala przejęcia jest znacząca, dotychczasowe doświadczenia Kęt w realizacji akwizycji wspierają nasze przekonanie co do zasadności transakcji i potencjału synergii. Metra dobrze wpisuje się w strategię budowy międzynarodowej grupy przetwórstwa aluminium, zwiększając moce produkcyjne Kęt w segmencie wyrobów wyciskanych do ok. 270 tys. ton, a także poszerzając geograficzną bazę produkcyjną – uważa Alicja Marcinkiewicz, analityk BM PKO BP.