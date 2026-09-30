Grupa Wielton mocno odczuła załamanie koniunktury w branży transportowej w Europie, co negatywnie przełożyło się na jej wyniki. W ostatnich kwartałach sytuacja rynkowa zaczęła się poprawiać, co umożliwiło częściową odbudowę wolumenów i przychodów.

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Lepsza koniunktura w transporcie

– W I półroczu obserwowaliśmy stopniową poprawę sytuacji makroekonomicznej w Europie, przy jednoczesnym utrzymywaniu się istotnych wyzwań wpływających na aktywność gospodarczą i popyt na rynkach europejskich – wskazuje Paweł Szataniak, prezes Wieltonu. Zwraca uwagę na poprawiającą się koniunkturę w branży transportowej, mającej kluczowe znaczenie dla popytu na produkty grupy. – W I półroczu europejski sektor transportu drogowego stopniowo wychodził z okresu osłabienia obserwowanego w 2024 r. oraz 2025 r. Szczególnie II kwartał br. przyniósł bardziej zauważalne sygnały poprawy koniunktury, wspierane przez odbudowę aktywności gospodarczej, stabilizację wolumenów przewozów oraz wzrost stawek transportowych. Poprawa ta wskazywała na stopniowe zwiększenie popytu na usługi transportowe, choć tempo zmian pozostawało zróżnicowane w zależności od kraju – wskazuje.

Wyjaśnia, że branża nadal funkcjonowała w warunkach silnej presji kosztów, wynikającej przede wszystkim z wysokich cen paliw, niedoboru wykwalifikowanych kierowców, rosnących kosztów pracy oraz regulacji prawnych. Podkreśla efekty działań mających na celu ograniczenie kosztów, które znalazły odzwierciedlenie w wynikach grupy. - Biorąc pod uwagę stratę netto, naszym priorytetem pozostaje dalsza konsekwentna realizacja działań ukierunkowanych na poprawę rentowności, wzmocnienie płynności finansowej oraz optymalizację kapitału obrotowego. Osiągnięta poprawa wyniku netto oraz EBITDA względem analogicznego okresu poprzedniego roku potwierdza, że podejmowane inicjatywy przynoszą efekty, choć przed grupą nadal stoją istotne wyzwania związane z odbudową trwałej rentowności - ocenia prezes.

Wielton nadal ze stratą

Grupa Wielton zanotowała w II kwartale 5 mln zł straty netto w porównaniu z 51,2 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Na poziomie EBITDA było 14 mln zł zysku wobec 13,7 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 615 mln zł i były o 12 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wolumen sprzedaży zwiększył się rok do roku o 20 proc., do 4699 szt.

W całym I półroczu 2026 r. strata netto Wieltonu wyniosła ok. 43 mln zł, a przychody niemal 1,2 mld zł w porównaniu z 103,2 mln zł straty i 1,04 mld zł obrotów w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Wolumen sprzedaży w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2026 r. zwiększył się rok do roku o 10 proc., do 8577 szt.