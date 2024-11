Wyniki Cyfrowego Polsatu powyżej oczekiwań analityków

Oczekiwania ośmiu analityków ankietowanych przez PAP Biznes co do zysku EBITDA grupy wahały się od 832 mln zł do 866 mln zł.

Przychody Cyfrowego Polsatu sięgnęły 3.579,5 mln zł i były o 2,8 proc. wyższe od konsensusu. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody spółki wyniosły 3.455,7 mln zł.

Cyfrowy Polsat podał, że segment usług dla klientów indywidualnych i biznesowych wypracował w trzecim kwartale br. 1.817 mln zł przychodów (wzrost o 3,6 proc. rdr).

Segment mediowy Cyfrowego Polsatu osiągnął 546 mln zł przychodów (spadek o 2,5 proc. rdr) i 145 mln zł EBITDA (wzrost o 73,9 proc. rdr). W raporcie podano, że wynik EBITDA segmentu był wspierany przede wszystkim w wyniku niższych kosztów kontentu, w szczególności licencji sportowych w związku z brakiem praw do transmisji Ligi Mistrzów UEFA oraz niższych kosztów produkcji własnej.

Liczba klientów usług multiplay wzrosła w III kwartale 2024 roku do 2,49 mln z 2,477 mln kwartał wcześniej.